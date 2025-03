Federico Guidi , tecnico del Milan Primavera , dovrà scontare una gara di squalifica dopo quanto accaduto nel derby contro l' Inter . L'incontro, andato in scena nella giornata di sabato 8 marzo, infatti, si è concluso sul risultato di 1-1. A fare specie, però, è quanto successo dopo il fischio finale, con una rissa in campo tra i giocatori che ha visto coinvolti anche i membri dello staff. Lo stesso allenatore rossonero si è trovato in quella situazione e si è reso protagonista di un gesto non certamente memorabile nei confronti di un dirigente avversario. Il che ha fatto sì che prendesse il cartellino rosso.

Milan Primavera, arriva la squalifica per Guidi: ecco quale match salta | PM News

In modo particolare nella sentenza del Giudice Sportivo, si legge che l'espulsione è arrivata "per, al termine della gara, avere afferrato il viso di un dirigente della squadra avversaria tirandolo verso se stesso". Secondo quanto appreso dalla nostra redazione sarà solamente una la giornata di squalifica per Federico Guidi. Questa sarà scontata in occasione della sfida tra Milan Primavera e Roma, in programma domenica 16 marzo. Il tecnico sarà quindi presente in panchina per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce di domani.