Coppa Italia Primavera, Milan in finale! Ecco l’avversaria

Milan Primavera brillante: conquistata la finale di Coppa Italia. Ecco contro chi

Il Cagliari Primavera, nell'altra semifinale di giornata, ha battuto la Juventus Primavera. Una finale storica anche per quanto riguarda la squadra rossoblù. La finale contro il Milan Primavera è in programma per il prossimo 9 aprile. Il Cagliari ha vinto nel secondo tempo con il gol di Vinciguerra al 48' e il raddoppio di Bolzan al 62'. Vedremo se Guidi riuscirà a riportare al successo anche il Milan Primavera, dopo avere vinto tutto in Italia con la Roma Primavera, sempre insieme a Vergine. LEGGI ANCHE: Milan, possibile ritorno di Ambrosini! Ecco con quale ruolo>>>