Carbone: “Milan Primavera, Giunti confermato: ha dimostrato il suo valore”

NEWS MILAN – Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola. Ecco le dichiarazioni di Carbone sul tecnico Federico Giunti, in scadenza di contratto con il club rossonero. Si è guadagnato la conferma?

“Assolutamente sì. Lui lo scorso anno ha ereditato una situazione complicata che ha preso una piega non bella, come quella della retrocessione – ha detto Carbone -. Sicuramente si è ben calato nella dimensione giusta e ha dimostrato il suo valore. Non ci sarà alcun tipo di problema”. Per le dichiarazioni integrali di Carbone, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android