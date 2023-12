Milan Under 18, punto prezioso in casa della capolista Empoli

Inconsueto non trovare la via del gol per i nostri 2006, finora a secco solo col Frosinone. Ormai un'abitudine, invece, tenere la porta spesso inviolata e in generale avere a disposizione un pacchetto arretrato davvero impermeabile: otto le reti concesse in undici giornate, nettamente di meno rispetto al resto della compagnia. Un grande pregio, uno dei principali motivi a spiegare prestazioni e andamento di così alto livello.

Due appuntamenti, adesso, separeranno i rossoneri dalla pausa natalizia. All'orizzonte avversari diretti e impegni difficili ma stimolanti: dal Bologna, terzo in classifica, domenica 10 dicembre al PUMA House of Football, all'Atalanta, quarta, domenica 17 a Bergamo. Proprio in trasferta, a Empoli il Milan ha ridimostrato di non cambiare passo e andare spedito. Dare e fare il massimo per continuare a brillare e archiviare al meglio il 2023. LEGGI ANCHE: Allenamento Milan, le ultime news sulle condizioni di Kjaer e Leao >>>

