Milan, Under 17: il report dell’inizo di stagione e le parole del mister

Partenza perfetta, in campionato, per i rossoneri guidati da Mister Renna. Ecco l'analisi del Milan Under 17 di acmilan.com

(fonte:acmilan.com) - Sei partite, sei vittorie: non poteva esserci partenza migliore in campionato per l'Under 17 rossonera. In quella che è la categoria "anticamera" per l'approdo al vertice del Settore Giovanile - la Primavera, insieme all'Under 18 - il Milan è partito con un cammino da protagonista, confermando quello che è un inizio stagionale d'oro per tutte le nostre giovanili.