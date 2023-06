Milan, l’Under 17 conquista l’andata dei quarti contro la Lazio | News

La qualificazione rimane aperta, al ritorno sarà battaglia. Il Milan nel girone B ha raccolto più punti (58 a 57) dei biancocelesti nel girone C del campionato regolare, ma in un maggior numero di giornate. Di conseguenza ha un minor coefficiente della Lazio: questo, legato al successo casalingo, permetterà al gruppo di Lantignotti di presentarsi domenica a Roma con una doppia opzione per andare avanti: vittoria o pareggio; in caso di sconfitta con un solo gol di scarto, e cioè in caso di parità complessiva, non ci saranno né supplementari né rigori e il Diavolo pagherebbe lo svantaggio di essere la seconda miglior seconda classificata.