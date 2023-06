Milan Under 16, il bilancio della stagione passata | NEWS

Spostandoci in attacco, invece, è Francesco Camarda il capocannoniere di squadra: dopo le 22 marcature nella prima fase sono arrivati quattro gol nelle sfide a eliminazione diretta. 26 reti totali, che precedono le 10 dell'altro rossonero in doppia cifra, Mattia Liberali . Alla fine sono stati 15 i giocatori rossoneri ad andare a segno nel corso della stagione, per 76 gol complessivi.

Cifre importanti e un bel cammino per un gruppo che in larga misura era composto dagli Under 15 Campioni d'Italia nel 2021/22 e che si è confermato tra le annate più competitive a livello nazionale. Adesso, per i giovani rossoneri, la possibilità di un ulteriore salto di categoria con l'Under 17. O anche più in alto, considerando come la Primavera di Mister Abate ha schierato - nel corso del 2022/23 - diversi giocatori sotto età. LEGGI ANCHE: Lotta di mercato con il Napoli per due obiettivi >>>