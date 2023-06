Milan Under 15, La Femminile in finale: venerdì la partita

Il Milan Under 15 Femminile in finale scudetto. Vinto contro il Napoli e venerdì 30 l'ultima deicisiva partita della stagione

Grandissimo risultato per il Milanunder 15 femminile che ha vinto la sua semifinale scudetto contro il Napoli per 3-1. In rete con un doppietta Stendardi e Montaperto. Ora la finale per chiudera la stagione al meglio: la partita si disputerà il prossimo 30 giugno al Bianchelli di Senigallia e la gara sarà trasmessa su Dazn.