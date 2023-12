Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Per la Primavera maschile, in campionato è un momento dove il verdetto del campo non premia né rispecchia l'andamento delle prestazioni. E così, dopo il precedente stop casalingo, i rossoneri si sono fermati anche a Roma e sono stati superati dalla Lazio nonostante una buona prova. Persi punti ma poche posizioni, la squadra di Abate rimane in piena zona playoff a -3 dalla vetta.