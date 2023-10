Milan, i risultati del weekend del Settore Giovanile rossonero | News

(fonte: acmilan.com) Da settembre si passa a ottobre, e continua l'intensa attività del Settore Giovanile rossonero. Diversi campionati sono ripresi di gran carriera e la prima domenica del mese ha portato diverse soddisfazioni per le nostre rappresentative. In copertina ci sono i poker ottenuti da Under 17 e Under 15, rispettivamente contro Atalanta e Como: entrambe le squadre si confermano in testa ai rispettivi gironi, a punteggio pieno. Vincono anche la Primavera femminile (3-1 alla Lazio nella prima stagionale al PUMA House of Football) e l'Under 18, che supera il Sassuolo con una doppietta di Liberali.