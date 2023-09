Milan, il report delle giovanili di ‘acmilan.com’ | NEWS

(fonte:acmilan.com) - La Primavera di Mister Abate prosegue nel suo straordinario momento di forma e, tra campionato e Youth League, infila la quinta vittoria stagionale in cinque partite. 3-0 alla Juventus nel big match di giornata e rossoneri che si confermano in testa alla classifica. Domenica tutto sommato positiva per le altre squadre: cade nei minuti di recupero del Derby l'Under 18, dopo essere stata in vantaggio. Percorso netto per l'U17, che batte il Cittadella 2-0 e conquista la terza vittoria in tre giornate. Bene U15 e U16 all'esordio a Venezia: 1-0 per l'U15, decide Zangrillo, e 3-1 per l'U16.