Milan, doppia rimonta e primato in classifica per l’Under 18 | News

Grande prestazione del Milan Under 18 che rimonta due volte i pari età del Cagliari e si porta in testa alla classifica

(fonte: acmilan.com) Prosegue con un altro bel risultato il cammino dell'Under 18 di Mister Terni, che vince a Cagliari una partita entusiasmante e delicata. E si porta provvisoriamente al comando della classifica del girone unico. Per la formazione rossonera si tratta della seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo quella contro la Sampdoria, sempre per 3-2. E in generale del quarto successo in sei partite dall'inizio della stagione. Alla sconfitta nel Derby con l'Inter, maturata nel recupero, è succeduta una serie utile di risultati e 10 punti su 12 disponibili.