Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile: aria di derby

(fonte: acmilan.com) Un fine settimana impegnativo e interessante, che inizierà con l'attesissimo Derby del campionato Primavera. I rossoneri di Abate affrontano l'Inter capolista al PUMA House of Football. Dopo la vittoria nella Viareggio Women's Cup, turno di riposo per la Primavera Femminile, mentre le Under maschili scendono tutte in campo: U18 e U17 in casa rispettivamente contro Sampdoria e Monza, U16 e U15 in trasferta contro l'Udinese. Di seguito il dettaglio di tutti gli impegni del weekend.