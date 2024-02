Milan, il programma del weekend del Settore Giovanile: Primavera a Genova

(fonte: acmilan.com) Sarà nuovamente la Primavera di Ignazio Abate ad aprire il weekend del nostro Settore Giovanile. Quello alle porte è un fine settimana ricco di partite importanti, dato che solo U18 e U17 riposano tra le squadre rossonere partecipanti a campionati nazionali. Si parte sabato 17 con il ritorno in campo dell'Under 17 femminile, oltre ad alcune delle squadre più piccole d'età. Piatto ricco quello di domenica 18: dal doppio impegno di Under 16 e Under 15 contro la Feralpisalò, per riscattarsi dopo i risultati dell'ultimo turno, a una Primavera femminile che dopo i primi impegni nella Viareggio Cup sarà di scena anche in campionato sul campo dell'Arezzo.