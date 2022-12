Milan, il programma del settore giovanile del fine settimana

Nel corso del fine settimana scenderanno in campo diverse selezioni giovanili del Milan. Ecco il programma completo degli impegni

Fabio Barera

Nel corso del fine settimana entrante andranno in scena diverse sfide che riguardano da vicino le selezioni giovanili rossonere. Tra queste spicca sicuramente il big match tra Milan e Torino in Under 18, che vale il primo posto in classifica. Di seguito il programma completo.

Milan, tante sfide importanti nel fine settimana — (fonte: acmilan.com) - Sono sette le sfide che vedranno impegnate le squadre del Settore Giovanile rossonero in questo weekend. Si comincia sabato con le gare di U10 e U11 al PUMA House of Football e con la trasferta dell'U17 Femminile in terra cremasca. Nella giornata di domenica riflettori accessi sull'U18 di Mister Terni che fa visita al Torino per contendersi con i granata il ruolo di principale inseguitrice della Spal capolista. In campo anche l'U17, impegnata in casa contro il Brescia, e la Primavera Femminile, chiamata al riscatto fuori casa contro il Sassuolo.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 10 DICEMBRE

UNDER 17 FEMMINILE: 10ª giornata, Doverese-Milan, ore 15.00 - Campo Comunale, Dovera (CR)

UNDER 11: recupero, Milan-Rhodense, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: recupero, Milan-Alcione, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano

DOMENICA 11 DICEMBRE

UNDER 11 FEMMINILE: recupero, Milan-Ardor Bollate, ore 10.30 - PUMA House of Football, Milano

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Milan-Esperia, ore 11.30 - PUMA House of Football, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata, Sassuolo-Milan, ore 14.30 - Campo Villalunga di Casalgrande (RE)

UNDER 18: 12ª giornata, Torino-Milan, ore 15.00 - Campo Cit Turin, Torino

UNDER 17: 12ª giornata, Milan-Brescia, ore 15.00 - PUMA House of Football, Milano