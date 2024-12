Milan, il gol di Ibrahimovic e non solo: i risultati delle giovanili

(fonte: acmilan.com) - Brillano le due Under 17 nel fine settimana appena andato in archivio del Settore Giovanile rossonero, che ha visto protagonista anche la Primavera. I rossoneri di Guidi hanno dato il via vincendo a Genova - 2-3 contro la Samp - e ritrovando così il successo in campionato nella giornata di sabato, mentre domenica l'Under 17 di Renna ha superato a domicilio il Südtirol con un poker valso l'aggancio all'Inter in vetta al girone. Successo netto anche per l'Under 17 femminile di Treccani, cinque le reti messe a segno. Turno sfortunato invece per la Primavera femminile, sconfitta nel Derby in casa nerazzurra, e l'Under 16, mentre Under 18 e Under 15 sono state fermate sul pari da Hellas Verona e Monza.