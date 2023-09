Milan, Camarda non smette di segnare: doppietta con l’Italia Under 17

Sebbene nelle prime due uscite stagionali del Milan Primavera, Ignazio Abate non gli abbia dato tanto spazio, Francesco Camarda continua a stupire tutti. E al rientro dalla sosta per le Nazionali l'ex terzino rossonero potrebbe davvero pensare di dargli una chance. Soprattutto tenendo presente quello che sta mettendo in mostra il classe 2008 con l'Italia Under 17.