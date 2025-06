Il Milan Under 13 è campione d’Italia esordienti: il racconto della Final Four

Il Milan Esordiente Under 13 si è laureto Campione d'Italia. Ecco come sono andate le sfide della Final Four. Mattatore Kostyuk

Emiliano Guadagnoli Redattore 1 giugno 2025 (modifica il 1 giugno 2025 | 14:31)

A Tirrenia è andata in scena la fase finale nazionale degli Esordienti Under 13 Pro presso il Centro di Preparazione Olimpica. A giocarsi il titolo Albinoleffe, Milan, Parma e Roma. I rossoneri hanno superato il Girone B del Gruppo 2 della fase regionale e poi il Gruppo 1 della fase interregionale, andato in scena il 3 maggio a Rozzano (MI), contro Genoa, Inter e Juventus. Il Milan Esordiente Under 13, guidato in panchina dall'allenatore Michele Ravera, si è laureto Campione d'Italia. Ecco come sono andate le sfide.