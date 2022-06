Europei Under 19, un timbro rossonero: in gol Coubis (Video)

Segni di Milan in questi Europei Under 19. Nel corso della gara tra Francia e Romania il rossonero Andrei Coubis ha timbrato il cartellino

Sprazzi di Milan agli Europei Under 19 . Nel corso del match tra Francia e Romania il difensore della Primavera rossonera Andrei Coubis ha realizzato un grandissimo gol. Una rete inutile nell'economia del risultato, dato che i suoi sono stati sconfitti per 2-1 dai transalpini, ma comunque una bella soddisfazione per il terzino classe 2003. È la seconda rete di marca Milan nella competizione dopo quella di Marko Lazetic in Israele-Serbia.

Per lui quest'anno è arrivato il rinnovo di contratto con il club rossonero fino al 2025. Una certificazione della fiducia che tutto l'ambiente ripone nel suo talento. In estate si spalancheranno le porte del calcio professionistico con un prestito in Serie B o Serie C per fare esperienza. Milan, chance di prendere Dybala? Le ultime news di mercato >>>