Profilo

Biografia e Dati Anagrafici Nome completo: Mario Gila Fuentes

Mario Gila Fuentes Luogo di nascita: Barcellona (Spagna)

Barcellona (Spagna) Data di nascita: 29 agosto 2000

29 agosto 2000 Età: 26 anni

26 anni Altezza: 185 cm

185 cm Numero di maglia attuale: 34

34 Al Milan dal: Luglio 2026

Ruolo e Caratteristiche Tattiche: Il "Regista" Difensivo Mario Gila è un difensore centrale moderno di piede destro, in grado di agire sia in una linea a quattro sia come braccetto in una difesa a tre. Avendo iniziato la sua carriera calcistica nel ruolo di centrocampista, si distingue nettamente dalla media dei centrali per l'incredibile pulizia nel trattare il pallone, la visione di gioco e l'abilità nell'uscire in conduzione palla al piede spezzando le linee di pressione avversarie. In fase di non possesso è un difensore rapido, bravissimo nei duelli individuali in campo aperto e molto intelligente nella lettura degli spazi, preferendo il posizionamento e l'anticipo pulito alla forza fisica pura.

Stipendio, Costo del Cartellino e Impatto a Bilancio Scadenza contratto: 30 giugno 2031 (accordo a lunghissimo termine di ben 5 anni)

30 giugno 2031 (accordo a lunghissimo termine di ben 5 anni) Stipendio / Ingaggio: 5 milioni di euro netti a stagione (circa 6,7 milioni di euro lordi all'anno a carico del club grazie alle agevolazioni fiscali).

5 milioni di euro netti a stagione (circa 6,7 milioni di euro lordi all'anno a carico del club grazie alle agevolazioni fiscali). Costo dell'acquisto: Il Milan ha investito per lui una cifra totale di 30 milioni di euro (bonus inclusi) per strapparlo alla Lazio, con il Real Madrid che ha incassato il 50% della rivendita (15 milioni) in virtù dei vecchi accordi con i biancocelesti.

La Carriera e gli Eventi Chiave Dalla Catalogna alla "Fabrica" del Real Madrid Nato a Barcellona, muove i primi passi in diverse realtà giovanili locali (tra cui l'Espanyol) prima di essere notato dagli osservatori del Real Madrid, che lo inseriscono nella propria Cantera nel 2018. Diventa un punto fermo del Real Madrid Castilla (la seconda squadra delle Merengues), collezionando 73 presenze e 5 gol sotto la guida di leggende come Raúl e Guti. Le sue prestazioni attirano l'attenzione di Carlo Ancelotti, che lo aggrega stabilmente alla prima squadra e lo fa esordire in Liga nel finale della stagione 2021-2022, anno in cui respira l'aria dello spogliatoio che vincerà la Champions League. La consacrazione nella Lazio Nell'estate del 2022 si trasferisce alla Lazio. Dopo un primo anno di apprendistato tattico speso soprattutto nelle coppe europee, vive la sua definitiva esplosione nella stagione 2023-2024, esordendo in Champions League e affermandosi rapidamente come uno dei migliori centrali del campionato italiano per rendimento nei duelli e precisione nei passaggi. L'arrivo al Milan con Rubén Amorim Nel luglio 2026 Gerry Cardinale accelera le trattative e chiude l'operazione per portare lo spagnolo a Milano, superando la forte concorrenza del Napoli. Gila si integra immediatamente nel progetto tattico del nuovo allenatore portoghese Rubén Amorim, che lo considera fondamentale per la costruzione dal basso. Diventa sin dalle prime giornate un titolare inamovibile della squadra nel campionato di Serie A, trovandosi a sfidare da ex la Lazio già a settembre allo Stadio Olimpico e debuttando a San Siro con la maglia rossonera in Europa League contro il Benfica.

Curiosità e Background Un catalano atipico vestito di Blanco: Nonostante sia nato a Barcellona, calcisticamente si è formato ed è esploso a Madrid. Questa doppia scuola lo ha reso un difensore perfetto per il calcio moderno: ha il senso del palleggio tipico catalano unito alla mentalità vincente e solida trasmessa dal mondo Real.

Nonostante sia nato a Barcellona, calcisticamente si è formato ed è esploso a Madrid. Questa doppia scuola lo ha reso un difensore perfetto per il calcio moderno: ha il senso del palleggio tipico catalano unito alla mentalità vincente e solida trasmessa dal mondo Real. I maestri speciali: Nel corso del suo percorso di crescita, Gila è stato allenato da Guti (che gli ha trasmesso i segreti dei passaggi chiave nello spazio) e ha studiato da vicino i movimenti di campioni del calibro di David Alaba ed Eder Militão durante gli allenamenti con la prima squadra di Ancelotti.

Nel corso del suo percorso di crescita, Gila è stato allenato da Guti (che gli ha trasmesso i segreti dei passaggi chiave nello spazio) e ha studiato da vicino i movimenti di campioni del calibro di David Alaba ed Eder Militão durante gli allenamenti con la prima squadra di Ancelotti. La scelta del numero 34: Al suo arrivo a Milanello ha scelto la maglia numero 34, ereditando un numero importante e desideroso di scrivere pagine vincenti della storia rossonera.

Domande Frequenti su Mario Gila (FAQ) Qual è il ruolo preferito di Mario Gila? Mario Gila gioca principalmente come difensore centrale. Grazie alla sua straordinaria velocità e alla pulizia tecnica, si esalta sia nella difesa a quattro sia come braccetto destro o centrale in una linea difensiva a tre. Quanto guadagna Mario Gila al Milan? Mario Gila ha firmato con il club rossonero un contratto che prevede un ingaggio di 5 milioni di euro netti a stagione sino al 2031. In quale squadra giocava Gila prima del Milan? Prima di trasferirsi in rossonero nell'estate del 2026, il difensore spagnolo ha militato per due stagioni nella Lazio, squadra che lo aveva portato in Italia prelevandolo dal Real Madrid. Quanto ha pagato il Milan per acquistare Mario Gila? Il Milan ha chiuso l'operazione di calciomercato con la Lazio sulla base di complessivi 30 milioni di euro (bonus inclusi). Che numero di maglia ha scelto Gila al Milan? Mario Gila ha scelto di indossare la maglia numero 34 per la sua avventura con i colori rossoneri.

Tutto su, difensore centrale dell'e pilastro della nuova retroguardia rossonera. Acquistato a titolo definitivo dalla Lazio nel luglio 2026, lo spagnolo è un centrale moderno, cresciuto nella prestigiosadel Real Madrid, che unisce l'aggressività difensiva a un'eccellente qualità tecnica nell'impostazione. Ecco la sua scheda tecnica completa.