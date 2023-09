Tutto su Marco Pellegrino, difensore dell'AC Milan: chi è, stipendio, ruolo, caratteristiche, età, valore di mercato, carriera e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Pellegrino

Nome: Marco Pellegrino

Luogo e data di nascita: Buenos Aires (Argentina), 18 luglio 2002

Scadenza contratto: 30.06.2028

Stipendio/ingaggio: 0.3 milioni di euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Ruolo Pellegrino: caratteristiche e skills

Caratteristiche: Veloce, fisico, aggressivo e portato a difendere uno contro uno, Pellegrino nasce terzino sinistro per poi accentrarsi progressivamente. Dotato di gran fisico e senso dell'anticipo, prima di arrivare al Milan ha segnato un solo gol di testa, ma attenzione perchè nelle giovanili aveva score realizzativi molto più alti. Ruolo: Mancino di piede, arriva in rosa per arricchire il parco dei centrali difensivi rossoneri, ma dopo l'uscita di Ballo Tourè, è possibile che giochi anche come terzino sinistro come vice Theo Hernandez. Idoli e paragoni: Sergio Ramos. Ora ammira e studio Romero del Tottenham. Lo paragonano a Walter Samuel

Stipendio Pellegrino oggi al Milan

Quanto guadagna Marco Pellegrino al Milan? Il suo stipendio oggi è di 300 mila euro netti a stagione fino al 2028, che al lordo delle tasse sono circa 555.000 euro. Essendo il suo ingaggio inferiore alla soglia minima di un milione di euro non può usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita. Considerato lo stipendio lordo e la quota di ammortamento annuo del suo costo d'acquisto, il suo impatto a bilancio per la stagione 2023-24 è di 1,255 milioni di euro.

Cifre, bonus e formula d'acquisto

Pellegrino è stato acquistato dal Milan per un totale di 3,5 milioni di euro, più 2 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Una formula che ha soddisfatto il presidente dell'Atletico Platense: "E' una persona speciale, gli auguro il meglio. Non ha limiti, gli auguro di fare la stessa carriera di Walter Samuel", ha dichiarato (qui l'intervista)

Prime dichiarazioni e numero di maglia

Marco Pellegrino si è presentato così a Milan TV:

"E' un sogno essere qui, ho voluto il 31 che indossavo all'Atletico Platense. Le mie caratteristiche? Sono aggressivo e veloce, il mio idolo è Sergio Ramos ma oggi ammiro molto Romero"

Scelto il numero 31, Pellegrino si è raccontato anche successivamente: "Ho giocato pure in una difesa a tre, sarò l'unico difensore mancino rosa, per cui vedremo quale ruolo occuperò. Il Milan è uno dei club più forti al Mondo" (Qui la sua intervista integrale)

Quattro curiosità su Pellegrino

Non è il primo giocatore della Platense ad arrivare in rossonero

Il primo a dare fiducia a Pellegrino e a farlo esordire è stato Martin Palermo, leggenda del calcio argentino e ora allenatore

E' il 25esimo argentino a vestire il rossonero nella storia del Milan

Era una stellina del tennis argentino, lo accostavano a Juan Martìn Del Potro

Per approfondire queste curiosità, vai a questo articolo

Dicono di lui...

Martin Palermo, ex attaccante e stella della nazionale argentino, ora allenatore, lo ha paragonato a Walter Samuel. Lo ha spiegato il presidente dell'Atletico Platense Sebastian Ordoñez:

"Il paragone l’ha fatto Martin Palermo, colui che è stato compagno di squadra di Samuel e ha allenato Marco Pellegrino in quest’ultimo periodo. Quindi, chi meglio di lui può dire quali siano le sue caratteristiche?"

Ordonez ha parlato benissimo sia dell'uomo che del calciatore Pellegrino:

"Marco è un giocatore strepitoso, una persona fantastica, educato e con principi e valori altissimi. Non ho dubbi su quello che riuscirà a fare al Milan e nella sua carriera sportiva, i livelli che può raggiungere non hanno limiti. Gliel’ho detto più volte".

Passaporto italiano e vita privata

Pellegrino ha origini italiane (suo nonno è nato nel Bel Paese) e per questo ha anche passaporto italiano e comunitario: "Mi parla spesso di questo Paese e anche lui è felice per me", ha spiegato in un'intervista il difensore, che ora dovrà scegliere per quale nazionale giocare, anche se ha una preferenza per l'Argentina

Lui stesso ha raccontato qualcosa di sè e della sua vita privata: "Passo molto tempo con la mia famiglia, non faccio troppe cose. Sto con la mia ragazza, i miei amici, gioco ai videogiochi", ha spiegato Pellegrino.

Carriera

Platense

Nel 2010 arriva ad 8 anni nelle giovanili della Platense. Comincia da terzino sinistro in una difesa a cinque per poi spostarsi progressivamente verso il centro e trasformarsi definitivamente in un difensore centrale con Martin Palermo. Firma il suo primo contratto da pro nel 2021 e fa il suo esordio nel marzo 2023. Da quel momento, nel campionato argentino, ha praticamente sempre giocato, e sempre da titolare, in una difesa a quattro. Lascia la Platense con 17 presenze all'attivo e un gol.

Milan

Nell'agosto del 2023 viene acquistato ufficialmente del Milan a titolo definitivo. Sceglie la maglia numero 31 e firma un contratto di cinque anni.