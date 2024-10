Marco Pellegrino, ex difensore del Milan, al momento milita nell'Independiente. La sua esperienza è stata segnata ancor prima di arrivarci in Argentina, dal momento in cui il trasferimento in sé era già a rischio. Il club, infatti, in un primo momento non poteva ingaggiarlo per una questione burocratica e questo rischiava di inguaiare il Diavolo, che da tempo lo aveva messo fuori rosa. O comunque lo aveva considerato fuori dal proprio progetto tecnico.