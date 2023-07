Tutto su Luka Romero, attaccante argentino dell'AC Milan: chi è, caratteristiche, età, valore, stipendio, ruolo e biografia. La scheda del giocatore

Biografia Luka Romero

Nome: Luka Romero

Luogo e data di nascita: Victoria de Durango (Messico), 18 novembre 2004

Scadenza contratto: 30.06.2027

Stipendio/ingaggio: 800.000 euro netti

Al Milan sotto contratto dal: 2023

Figlio d'arte, suo papà è un ex calciatore argentino. Luka Romero è nato in Messico a Victoria de Durango nel periodo in cui il padre giocava per la formazione locale. Nel 2011 si è trasferito in Spagna con tutta la famiglia, entrando poi a far parte delle giovanili del Sant Jordi. Curiosità: ha un fratello gemello, Tobías, che gioca come portiere e ha rappresentato il Messico a livello giovanile. Luka ha invece scelto di giocare con l'Argentina.

Comunitario o extracomunitario?

Luka Romero è comunitario, avendo passaporto spagnolo.

Stipendio Luka Romero oggi al Milan

Quanto guadagna Luka Romero oggi al Milan? Al momento della sua firma in rossonero, l'attaccante argentino ha stabilito uno stipendio da 800.000 euro netti a stagioni fino al 2027. Il calciatore gode degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita (essendo residente in Italia dal suo arrivo alla Lazio nel 2021) e per questo motivo il suo stipendio lordo sarà pari a 1,048 milioni di euro (che è poi il suo costo a bilancio, essendosi trasferito al Milan a parametro zero).

Ruolo, caratteristiche e Skills

E' piccolo (di altezza fa 165 cm per 65 kg) ma ha resistenza e capacità di attutire l'urto di giocatori più fisici. Dotato di dribbling, fantasia, tecnica e rapidità, assomiglia per certi versi a Brahim Diaz, di cui ha preso il posto al Milan. Ruolo: può giocare sia come trequartista ("Il mio ruolo preferito", ha spiegato nella sua prima conferenza stampa in rossonero) o da attaccante esterno.

Personalità e modelli di riferimento

Personalità: “Mai ho avuto pressione, ho sempre fatto quello che mi piace, cioè giocare a calcio - ha spiegato al suo arrivo al Milan-. Non ho paura o ansia di essere al Milan. So che sono in un grande club e che devo dimostrare, ma sono tranquillo: quando avrò l’opportunità di dimostrare lo farò"

Idoli: "Mi ispiro a Ronaldinho e Kakà, vedevo molto Brahim Diaz l’anno scorso e mi è piaciuto come giocava"

Record Luka Romero

Calciatore più giovane (15 anni e 219 giorni), ad aver esordito nella Liga.

Marcatore più giovane (16 anni e 11 giorni) della storia del Maiorca.

Calciatore più giovane (16 anni, 9 mesi e 10 giorni) ad aver esordito in Serie A nella storia della Lazio.

Primo calciatore nato nel 2004 ad aver segnato in Serie A.

Han detto di lui

Più simile a Pedro. Romero è rapidissimo, ma non velocissimo. Rapidissimo negli spazi stretti, ma non ha grandi attacchi negli spazi. Lo vedo in un’evoluzione futura più simile a Pedro che a Felipe Anderson (Maurizio Sarri, suo allenatore alla Lazio)

Carriera Luka Romero

Maiorca e i record di precocità

Nel 2015 approda nel settore giovanile del Maiorca, con cui fa il suo esordio nel professionismo: il 25 giugno 2020, infatti, a 15 anni e 219 giorni diventa il più giovane calciatore a giocare ne La Liga, superando il precedente record di Francisco Bao Rodríguez (più conosciuto come Sanson). A 16 anni e 11 giorna il suo primo gol con il Maiorca, diventando il più giovane marcatore di sempre del club.

Lazio

Nel luglio del 2021 si trasferisce alla Lazio, facendo il suo esordio in Serie A il 28 agosto e diventando il più giovane esordiente in A nella storia della Lazio a 16 anni, 9 mesi e 10 giorni. Nella sua prima stagione in Italia chiude con 9 presenze, mentre in quella 2022-23 ne mette insieme 12, andando a segno una volta, con il Monza. A fine campionato lascia i biancocelesti da svincolato.

Milan

Il 6 luglio il Milan ufficializza il suo ingaggio a parametro. Sceglie la maglia numero 18 e ringrazia pubblicamente Maurizio Sarri per averlo fatto crescere tatticamente.

NAZIONALE

Romero ha potuto scegliere di rappresentare tre nazioni diverse: l'Argentina (di cui sono originari i suoi genitori), il Messico (in cui è nato) e la Spagna (in cui ha abitato per dieci anni). La scelta è però ricaduta sull'Argentina, che lo ha utilizzato nell'Under 15, U17 e U20. Curiosità: il 7 marzo 2022 ha ricevuto la sua prima convocazione senza però scendere in campo ed è stato inserito nella lista dei pre-convocati per i Mondiali di calcio in Qatar, non rientrando però nella rosa finale.