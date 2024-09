Lorenzo Colombo (Empoli) — Lorenzo Colombo, arrivato in prestito con diritto di riscatto è ora all'Empoli. Il giovane attaccante sembra aver trovato la sua strada, in 4 presenze coi toscani ha messo a segno 2 gol e 1 assist. Il giocatore è cresciuto fisicamente e aveva bisogno di giocare di più. L'Empoli può essere la strada giusta per lui.

Marco Pellegrino (Independiente) — Marco Pellegrino è all'Independiente in prestito secco. Il difensore argentino si sta facendo notare in patria. Alla prima entra dalla panchina nel derby col Racing Avellaneda, nella seconda gioca 90 minuti contro il River Plate. In entrambe le occasioni l'Independiente non prende gol, e nel match col River segna proprio Pellegrino. Gol poi annullato per fallo di mano di un compagno.

Marko Lazetic (TSC) — L'attaccante arrivato tante premesse non sta trovando la sua via. Dopo un anno fallimentare, il serbo sta provando a rilanciarsi in patria. Per ora 6 presenze, di cui 4 da titolare: 0 gol e 0 asssist.

Tommaso Pobega (Bologna) — Tommaso Pobega è ora al Bologna, dove con Vincenzo Italiano non sta trovando spazi. Due panchine su due, prima con il Napoli, poi con l'Empoli. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto.

Devis Vazquez (Empoli) — Anche lui, come Colombo, sembra aver trovato la sua via in Toscana. Il portiere colombiano sta facendo il titolare ad Empoli e si sta dimostrando un buon portiere. 4 partite giocate, una rete inviolata e 3 reti subito. Anche lui è in prestito con diritto di riscatto.

Luka Romero (Alaves) — L'argentino non sta trovando grandi spazi all'Alaves. Per ora ha giocato 3 partite su 4, titolare alla prima con il Celta Vigo, una mezz'ora alla seconda con il Betis. Alla terza fa panchina con la Real Sociedad e l'ultima giornata gioca solo 8 minuti, procurandosi un rigore, poi fallito da lui stesso. Non cambia molto per l'Alaves che vincerà quella partita 2-0 contro il Las Palmas.