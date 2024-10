Milan, Luka Romero può scegliere tra tre nazionali per il suo esordio

Luka Romero afferma che avere tre nazionalità e la libertà di scegliere quale rappresentare è un " privilegio ". A soli 19 anni, l'attaccante spagnolo dell' Alavés , attualmente di proprietà del Milan , ha finalmente deciso di aprirsi alla Nazionale messicana , pur avendo già risposto alle convocazioni dell' Argentina (con 9 presenze nell'U20) e ricevendo attenzioni dalla Spagna . "È un privilegio avere tre nazionalità, tutte associate a grandi squadre. In questo momento non mi concentro su altro, penso solo all'Alavés. Sono giovane e ho la possibilità di scegliere ", ha dichiarato in un'intervista a ESPN.

La storia di Romero

Romero è nato a Durango, in Messico, nel 2004; suo padre è argentino e ha trascorso quasi tutta la sua vita in Spagna. A meno di 20 anni ha già accumulato molte esperienze, avendo militato in club come Maiorca, Lazio, Milan, Almería e Alavés. "Non si può prevedere cosa riserva il futuro. L'Argentina è stata la prima nazionale a contattarmi. Grazie a loro ho avuto l'opportunità di conoscere molti compagni con cui mi trovo bene", ha detto Romero.