NEWS MILAN – Quanti ex tra Inter e Milan. Nella settimana del derby, rivediamo alcuni dei protagonisti presenti e passati che hanno vestito la maglia nerazzurra e rossonera. Domenica sera si gioca Inter-Milan, e nell’attesa facciamo un tuffo nel passato con i vari Maurizio Ganz, Clarence Seedorf o Andrea Pirlo. Per poi arrivare ai giorni nostri con i doppi ex Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic su tutti.

