Verso il Derby: dal bomber Ibrahimovic ai portieri veterani degli Inter-Milan

ULTIME MILAN – Un Derby è sempre una partita speciale. Non facile da affrontare. Un po’ di più se ti chiami Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro vanta 15 presenze in Inter-Milan. Anche se ora è in dubbio per domenica sera. Segnare in un Derby è sempre bellissimo. Molto difficile, un’emozione rara. Non se ti chiami Zlatan Ibrahimovic, il giocatore tra i giocatori attualmente nelle due rose ad aver segnato più gol: 5. Se pensate che sia difficile reggere la pressione da giovani, rivolgetevi a Gianluigi Donnarumma, che a soli 20 anni ha già giocato 8 stracittadine. Infine, se pensate sia difficile esordire e lasciare subito il segno, chiedete a Romelu Lukaku come si è svolto il match di andata. Ora valutiamo tutti gli altri numeri del match di domenica sera.

Il bomber in casa Inter è Antonio Candreva, stranamente. L’esterno non è neanche sicuro di giocare, in ballottaggio con Moses, ma è il nerazzurro che ha segnato più gol nel Derby: 2. Gli altri ad aver già gonfiato la rete contro il Milan sono Marcelo Brozovic e Matias Vecino tra i centrocampisti, Stefan De Vrij come difensore e infine Lautaro Martinez e Lukaku tra gli attaccanti. Se il belga dovesse segnare, eguaglierebbe Youri Djorkaeff, ma anche Ronaldo e Diego Simeone, o anche Diego Milito e lo stesso Ibrahimovic. Perchè sono gli unici cinque stranieri ad aver segnato in entrambi i primi loro Derby. Il più presente nerazzurro, come detto, è Handanovic, che lotta per raggiungere quota 16. Segue Andrea Ranocchia con 8 partite, inseguito da Candreva e Danilo D’Ambrosio a 7. Anche loro non dovrebbero giocare. Ecco perchè Brozovic, invece dato come titolare, potrebbe agganciarli e potrebbe essere il titolare più gettonato. Quattro giocatori hanno esordito all’andata: Lukaku come già detto, ma anche Diego Godin e i due giovani Stefano Sensi e Nicolò Barella. Altrettanti potrebbero esordire domenica: Ashley Young e Moses come esterni, Alexis Sanchez e infine ovviamente Christian Eriksen.

In casa Milan la faccia da Derby è certamente quella di Ibrahimovic. Ne ha giocati 8, così però come anche altri tre rossoneri. Si tratta di Donnarumma e di Giacomo Bonaventura, oltre al capitano Alessio Romagnoli. La differenza è che lo svedese li ha divisi: 5 con l'Inter e 3 con il Milan. Il primo risale al 28 ottobre 2006, l'ultimo al 6 maggio 2012. In totale 5 gol, di cui 2 con l'Inter e 3 col Milan. Certamente fa effetto pensare che Donnarumma, a soli 20 anni, abbia già giocato così tanti Derby. Al secondo posto, a quota 5, c'è Franck Kessie. Tra chi dovrebbe giocare titolare, l'unico a esordire dovrebbe essere Ismael Bennacer, che all'andata non ha giocato neanche un minuto.

