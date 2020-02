Verso Inter-Milan, Handanovic in dubbio: il portiere deciderà domenica

NEWS INTER – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Inter si continuano a monitorare le condizioni di Samir Handanovic in vista del derby contro il Milan. La giornata di ieri è stata interlocutoria, con il portiere che ha svolto un allenamento differenziato senza entrare in contatto con il pallone.

Handanovic vuole a esserci tutti i costi, ma Antonio Conte lo impiegherà solo se sarà al 100%. Un eventuale cambio, infatti, in una sfida così importante come quella contro il Milan, non è un’opzione percorribile. Probabilmente la decisione finale verrà presa domenica mattina: pronto Daniele Padelli, che ha già giocato contro l’Udinese. In casa Milan, invece, si monitorano le condizioni di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android