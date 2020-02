Verso Inter-Milan: Ibrahimovic, oggi è atteso il suo rientro in gruppo

NEWS MILAN – Ibrahimovic scalda i motori. Lo svedese nella giornata di ieri, come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha pubblicato sui social un video di un suo ruggito in un pre partita a San Siro, con sotto scritto: “I leoni non sembrano esseri umani”. E’ bastato questo post a caricare i tifosi e a tranquillizzarli sulla sua presenza nel derby, in programma domenica sera.

Ieri Ibrahimovic ha proseguito nel lavoro personalizzato ma ha lasciato gli attrezzi della palestra utilizzati martedì per dedicarsi alla corsa sul campo di Milanello. La cosa importante è che l’influenza è definitivamente smaltita, oltre ad aver smaltito il leggero affaticamento al polpaccio che lo aveva infastidito all’inizio della scorsa settimana. Insomma l’ottimismo per la presenza di Zlatan cresce, anche perchè è stato lo stesso giocatore a minimizzare i problemi che hanno portato allo stop pre-derby: «Fosse stato per lui – ha svelato l’altro giorno il Cfo rossonero Boban – avrebbe spinto per esserci anche con l’Hellas».

Le buone notizie comunque non riguardano solo Ibrahimovic. Krunic e Biglia erano già tornati in gruppo martedì, mentre ieri si sono aggiunti Simon Kjaer e Andrea Conti, anche loro assenti contro il Verona. Pioli ritrova anche Ismael Bennacer, che ha scontato il turno di squalifica. Insomma, ad eccezione di Leo Duarte, tutti i giocatori rossoneri sono a disposizione. Il derby è sempre più vicino. Ma perchè Ibrahimovic è insostituibile? Ecco perchè, continua a leggere >>>

