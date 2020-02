Verso Inter-Milan, riecco Ibrahimovic: ecco perché lo svedese è insostituibile

ULTIME NEWS MILAN – A meno di clamorosi colpi di scena, Zlatan Ibrahimovic sarà di nuovo al centro dell’attacco del Milan in occasione del Derby contro l’Inter. Come rivelato da Zvonimir Boban, lo svedese aveva spinto per esserci già contro il Verona, ma poi è stata presa la decisione di non convocarlo per non forzare il suo fisico, provato dalla febbre e da un affaticamento al polpaccio. La dirigenza sembra averci visto lungo su di lui, perché considerato l’unico in grado di dare una sterzata immediata ad una stagione partita malissimo. Dopo il suo arrivo il Milan non ha mai perso, dimostrando anche tutt’altra determinazione, soprattutto in fase di svantaggio.

Ma la sua assenza contro il Verona ha riportato a galla quelli che erano i problemi del Milan avanti Ibrahimovic, con poco mordente e senza particolari idee. Il numero 21 rossonero avrà pure 38 anni, ma è il giocatore più importante della rosa. Innanzitutto dal punto di vista della personalità nessuno è come lui: sono molti gli aneddoti sulla sua serietà in fase di allenamento e su come riesca ad infondere questa qualità anche ai suoi compagni. Qualità che, inevitabilmente, si riflette nel corso delle partite: i punti conquistati in extremis contro Udinese e Brescia insegnano.

Senza di lui in campo il Milan perde quella fisicità che solo Ibrahimovic riesce a dare. Insieme a Rafael Leao forma un attacco molto ben amalgamato: il portoghese agisce benissimo intorno allo svedese, punto di riferimento che non perde mai un duello dal punto di vista aereo. Chissà come sarebbe andata con il Verona se solo lui fosse stato al centro dell’area a dare fastidio ai difensori veronesi. E’ ovvio che la sua condizione fisica non possa essere paragonabile a quella di dieci anni fa, ma il suo supporto risulta ancora fondamentale per i motivi suddetti. Ma adesso il Milan può tirare un sospiro di sollievo: il suo condottiero sta per tornare. Intanto ecco le ultime di formazione in vista dell’Inter, continua a leggere >>>

