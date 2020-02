Verso Fiorentina-Milan, l’importanza dei tre punti: mai arrendersi

NEWS MILAN – Un sogno ai limiti dell’impossibile, ma che il Milan ha l’obbligo di alimentare. E si deve passare da Fiorentina-Milan. Parliamo, chiaramente, della qualificazione alla prossima Champions League. Bisogna crederci, non mollare nulla d’ora in poi. Inizia il periodo più importante, quello in cui le avversarie potrebbero perdere terreno per via degli impegni europei. La Roma, che peraltro è in un momento estremamente negativo, ma anche e soprattutto l’Atalanta. I nerazzurri sono lanciati, ma ora hanno la Champions League, che potrebbe togliere loro energie fisiche. Su quelle mentali, bisognerà vedere dall’andamento del doppio confronto con il Valencia.

Ma prima che agli altri, il Milan deve pensare a sé stesso. Troppi i punti buttati nel corso di queste stagioni, che poi alla fine di tutto, sono risultati maledettamente decisivi. Inutile ricordare i pareggi subiti da situazioni di vantaggio al termine della scorsa stagione, che poi sono valsi il quinto posto a -1 dall’Inter. La storia può cambiare per questione di dettagli, il Milan è l’esempio assoluto.

E sabato sera in Fiorentina-Milan, bisognerà pensare anche a questo. Basta poco per rivoltare una stagione. Una vittoria potrebbe fare la differenza in ogni senso. La trasferta del Franchi sarà tutt’altro che facile, anche perché i viola arrivano da una super goleada in casa della Sampdoria di Claudio Ranieri. Il Milan dovrà avere la faccia di Ibra, ha ribadito più volte Stefano Pioli in queste ultime partite. E siamo certi che sabato la faccia di Ibra sarà particolarmente cattiva. Dopo gli errori in Milan-Torino, Zlatan ha una straordinaria voglia di rivalsa. Speriamo che la squadra lo segua e lo accompagni. Vincere a Firenze è troppo importante. Non possiamo arrenderci a febbraio. Non può farlo il Milan di Ibra, non può farlo il Milan.

E proprio in vista di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli dovrà fare i conti con una nuova serie di infortuni. Scelte quasi obbligate per il tecnico: continua a leggere >>>

