Ibrahimovic punta la Fiorentina: la “faccia” sarà più cattiva che mai

NEWS MILAN – Sabato sera si gioca Fiorentina-Milan all’Artemio Franchi. Zlatan Ibrahimovic si sta preparando alla sfida. La sua “faccia” arrabbiata punta alla sfida della 25.a giornata di Serie A. Deve recuperare le energie dopo il ‘tour de force‘ in cui ha giocato 3 partite in 8 giorni, e che partite. Titolare e sempre in campo contro Inter, Juventus e Torino. Contro la Fiorentina, per Ibrahimovic, sarà il 13° confronto. I viola sono la squadra più affrontata in Serie A dallo svedese. Per dover di cronava va detto che tra tutte le italiane però, considerate altre competizioni, è la Roma il club contro cui Ibra ha giocato più partite.

Il bilancio di Ibrahimovic contro la Fiorentina è parecchio positivo: 7 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta. Sconfitta arrivata proprio nel suo ultimo confronto, con la maglia del Milan, nell’aprile 2012 a San Siro. Ibra andò in gol su calcio di rigore.

Sia con Juventus, Inter e Milan, ha sempre giocato titolare. Sono 8 i gol totali segnati ai viola, a cui vanno aggiunti anche tre assist. L’ultima vittoria di Ibrahimovic al Franchi è datata 10 aprile 2011: decisivi i gol di Seedorf e Pato quella sera. L’ultimo gol segnato da Ibra a Firenze è lontano diversi anni, era precisamente il 9 settembre 2006. Quella volta Fiorentina-Inter finì 2-3, e Ibra segnò il terzo gol dei nerazzurri: quello fu il primo centro stagionale di Ibrahimovic, stagione che poi finirà con la vittoria dello Scudetto.

Zlatan Ibrahimovic è uscito arrabbiato dopo Milan-Torino: un perfezionista come lui non ammette errori. E sabato sera in Fiorentina-Milan vorrà ribadire la propria supremazia, riducendo al minimo gli errori. E pretenderà lo stesso dai compagni. I viola sono in crescita e soprattutto attraversano un momento positivo, vengono dalla goleada in casa della Sampdoria. I rossoneri dovranno anche affrontare una lunga serie di infortuni, l’ultimo quello di Alexis Saelemaekers: continua a leggere >>>

