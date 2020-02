Da Kessie e Leao a Vecino: chi poteva giocare il Derby a maglie invertite

ULTIME MILAN – Domenica sera sarà tempo di Derby. Una partita sentitissima e che spesso ha visto protagonisti gli ex. In questo caso saranno solo due gli ex puri ed entrambi sulla sponda rossonera: Zlatan Ibrahimovic, che lavora per esserci, e Stefano Pioli, allenatore milanista. Nelle ultime due sessioni di mercato, però, anche altri giocatori hanno rischiato di potersi ritrovare domenica sera da ex in Inter-Milan. Ecco di chi si tratta.

Per restare nel recentissimo passato, a gennaio c’è stato un accenno a un possibile scambio: l’Inter ha messo sul piatto Matias Vecino per poter arrivare a Franck Kessie. Il Milan ci ha pensato, ma non è poi mai iniziata una vera e propria trattativa. Sia perchè non c’era accordo sulla valutazione, sia perchè il Diavolo non ha voluto privarsi dell’ivoriano. Ai tempi Vecino sembrava destinato a lasciare, mentre adesso rischia di partire titolare. L’Inter aveva provato anche a comprare Kessie separatamente, ma l’operazione non è mai andata in porto.

In attesa di capire se ci sarà Ibrahimovic, poi bisognerà capire chi invece lo affiancherà. Di certo uno tra Ante Rebic e Rafael Leao. Entrambi, nel corso della sessione di calciomercato estivo, però sono stati proposti proprio all’Inter. Alla fine Rebic è arrivato al Milan in prestito biennale in cambio di Andrè Silva, ma precedentemente all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, era stato molto vicino al Biscione. Invece Leao era stato seguito come prospetto futuro, ma Conte ha richiesto altre caratteristiche. Così il Milan ha accelerato e se l’è aggiudicato.

Tutto al contrario per Stefano Sensi. Il centrocampista è stato a lungo corteggiato dal Milan, tanto da raggiungere quasi un accordo con giocatore e Sassuolo. Poi però si è inserita l’Inter che ha superato l’offerta dei concorrenti rossoneri, su richiesta di Conte. Al Derby d’andata ha fatto assist e grande prova, domenica dovrebbe essere assente. Per le ultime sul Derby… Continua a leggere >>>

