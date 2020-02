Verso Inter-Milan, ancora personalizzato per Ibrahimovic

NEWS MILAN – Niente allenamento in gruppo per Zlatan Ibrahimovic. Quest’oggi doveva essere il giorno del ritorno al lavoro dello svedese con il resto della squadra, ma in realtà, secondo quanto viene riportato da Sky Sport, l’attaccante ha svolto questa mattina nuovamente un lavoro personalizzato.

Non dovrebbero comunque esserci dubbi sulla presenza di Ibrahimovic nel derby. Zlatan conosce alla perfezione il suo fisico, e dunque vuole procedere con cautela senza forzare. In ogni caso domani dovrebbe essere finalmente il giorno giusto per vedere l’ex Manchester United in gruppo. Intanto quante differenze tra Stefano Pioli e Antonio Conte, continua a leggere >>>

