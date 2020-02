Verso Inter-Milan, è sfida tra Pioli e Conte: tante le differenze

NEWS MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Inter-Milan, concentrandosi in particolar modo sulla sfida tra Stefano Pioli e Antonio Conte, due allenatori che si possono definire opposti.

Nonostante l’attesa del derby, Pioli ha deciso di non cambiare le tradizioni introdotte in questi mesi: la squadra infatti non andrà in ritiro, e si ritroverà alle 10 e 45 di domenica negli spogliatoio di Milanello pronti per la rifinitura prepartita. Per Conte è fondamentale alzare il livello della tensione, mentre per l’allenatore del Milan va mantenuta sotto i livelli di guardia: l’ansia non aiuta ai giovani a esprimersi al meglio.

Differenze anche per quanto riguarda i caratteri. A Pioli è stata data l’etichetta di «normal-one» e sceglie quasi sempre il basso profilo. E’ un tecnico-psicologo che cerca di ascoltare i giocatori in ogni momento. Il coach può essere definito anche un aziendalista, visto che su questioni di mercato ha sempre risposto di parlare con la società, mentre Conte ha più volte invocato rinforzi in diretta televisiva. Insomma, caratteri diversi, ma entrambi possono accendersi: una delle pochissime liti post partita in cui è stato coinvolto Pioli, lo vede infatti in sfida proprio con Conte. L’allora allenatore del Bologna accusò il tecnico dell’Inter di un’«esultanza esagerata. E così non si fa, ci vuole rispetto». Conte rispose per le rime: «Io festeggio come e quanto voglio».

Al di là comunque del passato, Pioli si gioca tanto in questo derby di Milano. Il lavoro fino a questo momento è stato positivo, ma il bilancio verrà fatto solo a fine stagione. Un’eventuale vittoria nella stracittadina aiuterebbe sicuramente l’allenatore ad avere “argomenti” per la sua riconferma nell’incontro di fine annata con la dirigenza rossonera. E’ proprio il caso di dirlo: il derby può cambiare una stagione. Intanto è stato scelto l’arbitro che dirigerà il match. Ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

