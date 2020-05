Calciomercato Milan – Paqueta, svalutazione record: che fare con lui?

CALCIOMERCATO MILAN – Lo stop al calcio giocato, avvenuto all’inizio del mese di marzo, a causa della pandemia da coronavirus ha paralizzato il movimento, limitato gli introiti delle società e, come logica conseguenza, tutto ciò contribuirà ad abbassare sensibilmente il volume di soldi che sarà ‘spostato’ in occasione della prossima sessione estiva di calciomercato.

Automaticamente, tanti calciatori (chi per questioni contrattuali, chi per età, chi per scarso rendimento) vedranno crollare la loro valutazione e la loro quotazione. Tra questi, come riferito da ‘Sport Mediaset‘, c’è anche il brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano che il Milan aveva prelevato nel gennaio 2019 dal Flamengo.

Costato 38,4 milioni di euro più bonus, che porterebbero il prezzo del suo cartellino a toccare i 45 milioni di euro, Paqueta aveva disputato una discreta mezza stagione con Gennaro Gattuso, l’anno passato, con un gol e 2 assist in 17 presenze ufficiali. In questa stagione, però, con Marco Giampaolo prima e Stefano Pioli poi, non è mai riuscito ad imporsi.

Al punto tale che, nello scorso mese di gennaio, sembrava dovesse fare i bagagli, con Juventus, Roma, Fiorentina e PSG interessate ad ottenerlo. Alla fine Paqueta è rimasto, concluderà questa stagione con il Diavolo (sempre ammesso che il campionato di Serie A riparta …) e, successivamente, il Milan deciderà cosa fare di lui.

Qualora si optasse per una cessione, il Milan vorrebbe piazzarlo a non meno di 30 milioni di euro, onde evitare pericolose minusvalenze in bilancio. Il problema è che la valutazione attuale di Paqueta si aggira sui 20 milioni di euro. Troppo poco l’eventuale incasso per il club di Via Aldo Rossi che, a quel punto, più per costrizione che per reale volontà, potrebbe trattenere a Milano il suo numero 39.

Sperando, magari, in un rilancio sul campo, per farne un pilastro del futuro, oppure, quanto meno, per rialzarne il valore di mercato e piazzarlo, poi, al miglior offerente a condizioni economiche più favorevoli per le casse del club meneghino.