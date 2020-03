Calciomercato Milan – Ibrahimovic, quattro opzioni per il futuro

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato a gennaio 2020 come salvatore della patria, Zlatan Ibrahimovic era effettivamente riuscito a cambiare in meglio un Milan il cui ultimo ricordo del 2019 era la batosta clamorosa subita contro l’Atalanta.

Con la sua sola presenza in allenamento era riuscito ad innalzare non solo il livello degli allenamenti, ma in generale la prestazione sul campo di tutti i compagni di squadra. L’emergenza coronavirus ha dato una brusca frenata a tutto, e prima ancora che la stagione finisca, si parla di futuro.

Un futuro che per Ibrahimovic dovrebbe essere lontano dal Milan. Almeno così emerge dalle numerose indiscrezioni di queste settimane. Il “fallimento” del progetto attuale, con il licenziamento di Zvonimir Boban che per primo lo aveva cercato e voluto, pare in tal senso emblematico.

Con la società totalmente in mano a Ivan Gazidis, potrebbe non esserci spazio per un ingaggio ingombrante e oneroso come quello di Ibra. Questa sarebbe la prima ragione che fa pensare ad un addio. Ma le opzioni sul futuro di Ibrahimovic sono molteplici, almeno 4 al momento.

