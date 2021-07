Europei 2021 – Il Milan resta al palo: zero gol dai calciatori rossoneri

Tanti i volti della nostra Serie A protagonisti agli Europei. Ma nessun calciatore del Milan è andato a segno in questa manifestazione

Carmelo Barillà

Gli Europei vivranno stasera l'atto finale con l'attesissima Italia-Inghilterra a Wembley. Ma mentre gli Azzurri si preparano al grande appuntamento è tempo di analisi. Tanti i volti della Serie A protagonisti nella rassegna di quest'anno. Sono infatti quasi un terzo (ben 36 su 129 totali, escluse le 11 autoreti) i gol realizzati fin qui dai giocatori del campionato italiano, compresi gli 11 centri degli Azzurri.

Ma, come sottolinea 'Tuttosport', nessuna delle 36 marcature è stata realizzata da calciatori del Milan. I rossoneri, insieme alla Roma, sono le uniche due squadre, tra le prime nove classificate della scorsa stagione, a non aver mandato in rete alcun giocatore.

C'è da dire che il Milan partiva già da una ristretta rosa di convocati a questi Europei: Donnarumma, Kjaer, Dalot (chiamato in corso d'opera), Calhanoglu e Rebic. Escludendo il primo, per ovvi motivi, nessuno degli altri ha siglato un gol.

Simon Kjaer, capitano della Danimarca, si è distinto rispetto agli altri (Donnarumma a parte). Il biondo difensore centrale si è fatto notare sia per le prestazioni in campo che per vicenda extra-calcistiche. Noto il suo contributo determinante nel primo soccorso allo sfortunato Christian Eriksen.

Diogo Dalot ha avuto pochissime occasioni per farsi notare, dopo essere entrato tra i convocati per la positività al Covid di Joao Cancelo.

Discorso a parte meritano Calhanoglu e Rebic. Loro sì che le occasioni le hanno avute e non le hanno sfruttate. Anzi. Il turco, passato poi all'Inter, ha deluso profondamente, come tutta la Turchia. Prestazioni sempre negative, leadership venuta clamorosamente meno. Non è andata meglio al croato, eliminato dalla Spagna agli ottavi. Il suo contributo alla causa rasenta lo zero.

Anche all'Europeo Under-21 non è andata meglio. Di Pobega l'unico gol milanista, mentre Rafael Leao e Brahim Diaz si sono fermati a zero.

E mentre c'è chi all'Europeo si è esaltato, sulla scia di una grande stagione con il club (vedi Gosens), il Milan resta a secco. E 'Tuttosport' si chiede se ai rossoneri non manchi spessore internazionale.

Il ritorno in Champions del Diavolo dovrà essere uno stimolo per alzare l'asticella. La rosa ha dimostrato di poter competere in campionato, ma sembra ancora acerba per l'Europa. La dirigenza del Milan lo sa ed è a lavoro per rinforzare la squadra con calciatori abituati alle pressioni e a giocare a certo livelli. E chissà che al Mondiale del Qatar la storia non sia diversa.