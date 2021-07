Europei 2021 – Italia-Inghilterra, la probabile formazione di Mancini

Questa sera, alle ore 21:00, si disputerà a Wembley (Londra) Italia-Inghilterra, la finalissima degli Europei. Gli Azzurri di Roberto Mancini arrivano carichi al grande appuntamento dopo aver eliminato la Spagna ai calci di rigore in semifinale. Gli inglesi, dal canto loro, sono padroni di casa e potranno contare sulla spinta del pubblico. Due Nazionali che non vincono da molti anni. L'ultimo trionfo dell'Italia risale al 2006, mentre i 'Tre Leoni' hanno vinto una volta sola in campo internazionale: nel 1966, al Mondiale di casa. Per quanto riguarda la storia agli Europei, invece, l'unico successo azzurro è arrivato 53 anni fa, nel 1968. Vediamo, ora, qual è la probabile formazione della nostra Nazionale per Italia-Inghilterra di stasera!