Europei 2021 – Di Marzio: “Kjaer, eroe di tutti. Capitano e uomo vero”

Gianluca Di Marzio, su 'Instagram', ha lodato il comportamento di Simon Kjaer, che ha soccorso l'amico Christian Eriksen colto da un malore

Il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio , volto noto di 'Sky Sport', è intervenuto sul suo account sul popolare social network 'Instagram' per commentare quanto accaduto ieri pomeriggio, al 'Parken' di Copenhagen , in occasione di Danimarca-Finlandia dei Campionati Europei .

Il calciatore danese Christian Eriksen, colto da arresto cardiaco in campo, è salvo per miracolo. Grazie, in parte, al pronto intervento del compagno di squadra ed amico Simon Kjaer. Di Marzio ha voluto elogiare così il comportamento del centrale del Milan.