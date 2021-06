Europei 2021 – Eriksen, arresto cardiaco in campo: ora è fuori pericolo

Christian Eriksen, ieri durante Danimarca-Finlandia, ha rischiato seriamente di rimetterci la vita. Ecco quanto successo a Copenhagen

Christian Eriksen , centrocampista dell' Inter e della Danimarca , ha rischiato seriamente di rimetterci la vita ieri pomeriggio. Agghiacciante quanto accaduto ieri allo stadio 'Parken' di Copenhagen in occasione del match degli Europei contro la Finlandia . Il numero 10 danese, infatti, alle ore 18:42 si è accasciato improvvisamente al suolo, colpito da un arresto cardiaco . L'accaduto è descritto da tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina.

All'ospedale, dunque, Eriksen è stato stabilizzato e, adesso, il fantasista è fuori pericolo. Durante i soccorsi medici, i suoi compagni di Nazionale si sono schierati in cerchio davanti a lui, per evitare che le telecamere riprendessero tutto. Il tentativo, riuscito, era quello di trasformare attimi disperati in uno spettacolo televisivo. Fondamentale il ruolo di Kjaer. Il difensore del Milan, in quel frangente, ha cercato di stare quanto più vicino possibile a Sabrina, la moglie di Eriksen, terrorizzata da quanto stava succedendo.