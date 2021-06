Calciomercato Milan – Il Diavolo spinge per Júnior Firpo: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Júnior Firpo del Barcellona individuato come vice Theo Hernández per alzare il livello della rosa

Daniele Triolo

Júnior Firpo entra, di diritto, tra i possibili colpi del Milan nel calciomercato estivo. Ne ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Il Diavolo, come si ricorderà, aveva già trattato il terzino sinistro del Barcellona a gennaio. Poi, però, il giocatore, in attesa del secondo figlio, non se l'era sentita di lasciare sola la moglie in Catalogna. Pertanto, il suo trasferimento alla corte di Stefano Pioli era sfumato.

Ora, però, la situazione è diversa. Júnior Firpo, per la 'rosea', è pronto ad approdare al Milan in questo calciomercato. Il club di Via Aldo Rossi ha già avviato, da tempo, i contatti con il suo entourage, incassando la disponibilità del giocatore a sposare il progetto rossonero. Adesso la trattativa entra nel vivo: il dialogo tra Milan e Barcellona, infatti, procede spedito. Si sta lavorando ad un trasferimento del giocatore al Milan in prestito.

Il Diavolo, però, vuole evitare affari come quelli per Diogo Dalot e Brahim Díaz, ovvero prendere il giocatore con un semplice prestito secco, e sta spingendo per inserire un diritto di riscatto a proprio favore nell'operazione. La società meneghina, infatti, vuole riservarsi la possibilità di acquistare il cartellino di Júnior Firpo a titolo definitivo qualora dimostrasse di avere 'la stoffa da Milan'. La quadra tra i due club andrà trovata, sostanzialmente, sulla cifra per il riscatto.

Il Barça prelevò Júnior Firpo dal Betis, nel 2019, per 20 milioni di euro tra parte fissa (18) e bonus (2). Le due stagioni dell'esterno mancino spagnolo di origini dominicane al 'Camp Nou', tra Liga e Champions League, non sono state esaltanti, ma di quanto potrà abbassare le pretese il club catalano? Quel che è certo è che i rossoneri hanno individuato nel classe 1996 il perfetto vice di Theo Hernández ed insisteranno per averlo.