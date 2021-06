Europei 2021 – Kjaer, angelo custode: soccorre Eriksen e consola la moglie

Simon Kjaer, difensore del Milan e capitano della Danimarca, determinante nel salvataggio miracoloso di Christian Eriksen colpito da malore

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha parlato molto di quanto accaduto ieri pomeriggio a Christian Eriksen . Il centrocampista dell' Inter , sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia degli Europei , si è accasciato a terra, colpito da un arresto cardiaco .

Joakim Maehle , giocatore dell' Atalanta , si è subito prodigato per soccorrere il numero 10, ma senza successo. A quel punto è intervenuto Simon Kjaer , capitano della Danimarca e difensore del Milan , molto amico di Eriksen. Kjaer è riuscito a spostare la lingua di Eriksen verso l'alto, per liberarne le vie aeree, negli attimi immediatamente precedenti l'arrivo dei medici sul terreno di gioco.

Kjaer, di fatto, è stato l'angelo custode di Eriksen. Durante degli attimi terribili, quelli della rianimazione, Kjaer, lucidamente, ha ordinato ai compagni di mettersi in cerchio attorno ad Eriksen, per evitare che tutto si trasformasse in uno 'spettacolo' televisivo. Kjaer e Maehle gli unici due rivolti con gli occhi verso il compagno, defibrillato dai dottori della Danimarca.