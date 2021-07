Europei 2021 – Dalla Spagna: “L’Italia sembra il Barcellona di Guardiola”

In Spagna sono spaventati dalle prestazioni dell'Italia durante gli Europei e arrivano paragoni pesanti: "Azzurri come il Barca di Guardiola"

Questa sera andrà in scena Italia-Spagna, partita valida per le semifinali degli Europei. La partita si prospetta scintillante e spettacolare, ma Roberto Mancini ha sottolineato come non ci sia un favorito in questo match. In Spagna temono gli Azzurri: sui giornali iberici, il trio Barella-Jorginho-Verratti viene paragonato a quello dei blaugrana Xavi-Busquets-Iniesta.