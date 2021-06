Danimarca, comunicato sulla salute di Eriksen: “Condizione stabile”

La Federcalcio della Danimarca ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Christian Eriksen, colto ieri da un arresto cardiaco in campo

La Federcalcio della Danimarca ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Christian Eriksen , colto ieri da un arresto cardiaco in campo al 42' del primo tempo della sfida degli Europei contro la Finlandia .

"Questa mattina abbiamo parlato con Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai suoi compagni. La sua condizione è stabile, e continua ad essere ricoverato per ulteriori esami.

La squadra e lo staff della Nazionale hanno ricevuto l'assistenza di crisi e continueranno ad esserci l'un per l'altro dopo l'incidente di ieri. Vogliamo ringraziare tutti per i saluti accorati per Christian Eriksen dai tifosi, dai giocatori, dalle famiglie reali di Danimarca ed Inghilterra, dalle associazioni internazionali, dai club ecc.