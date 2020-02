Verso il derby Inter-Milan: i precedenti tra le squadre in Serie A

NEWS MILAN – Domani sera, alle ore 20:45, a ‘San Siro‘ si disputerà Inter-Milan, l’atteso derby di Milano, giunto al suo 172° appuntamento relativamente ai soli incroci in Serie A.

Il bilancio complessivo dei derby della Madonnina nella massima serie, Inter-Milan e Milan-Inter, per ora, sorride alla squadra nerazzurra che, nei 171 precedenti, ha vinto 65 volte. Quindi, 51 pareggi e 55 successi del Diavolo completano lo ‘score’. In questi 171 match, l’Inter ha segnato 238 gol, mentre il Milan ne ha messi a segno 219. Gli ultimi 3 derby della Madonnina, in Serie A, sono tinti di nerazzurro.

Il Biscione, infatti, oltre ad aver conquistato i tre punti in Milan-Inter 0-2 del 21 settembre 2019 (Marcelo Brozović e Romelu Lukaku) nella gara d’andata di questo campionato, aveva vinto 1-0 il 21 ottobre 2018 (Mauro Icardi al 92′) la partita giocata ‘in casa’ e 3-2 il 17 marzo 2019, nel ‘San Siro‘ colorato di rossonero.

L’Inter non infila nel pallottoliere 4 successi consecutivi contro il Milan, nel massimo torneo, dal lontano 1983 (5 in quel caso). Considerando però solo il mese di febbraio, il Milan ha perso solo 2 (nel 1962 e nel 2009) dei 14 derby giocati in Serie A, vincendone 4 e pareggiandone ben 8, compreso l’ultimo del 2013 (risultato 1-1, reti di Stephan El Shaarawy e Ezequiel Schelotto).

Uno dei protagonisti del derby, Zlatan Ibrahimovic, ex della sfida, sarà regolarmente al suo posto domani sera, a ‘San Siro‘, al centro dell’attacco rossonero. Per scoprire che formazione ha in mente il tecnico milanista Stefano Pioli, continua a leggere >>>

