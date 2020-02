Serie A – Verso Milan-Torino: i precedenti delle due squadre con Fabbri

NEWS MILAN – Come noto sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, ad arbitrare Milan-Torino, ‘Monday Night‘ della 24^ giornata di Serie A, in programma domani sera a ‘San Siro‘ alle ore 20:45.

Fabbri, nel corso della sua carriera, ha arbitrato 6 volte il Milan: lo ‘score‘ parla di 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte per il Diavolo. In questa stagione le strade di Fabbri e del Milan non si sono mai incontrate. L’ultimo precedente, pertanto, risale al 6 aprile 2019, all’Allianz Stadium, in occasione di Juventus-Milan 2-1.

Fabbri, però, ha diretto il Torino in 9 occasioni: lo ‘score‘ parla di 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte per i granata, da poco affidati alla conduzione tecnica di Moreno Longo. In questa stagione, il fischietto romagnolo ha arbitrato già 3 volte il Toro, sempre tra le mura amiche: Torino-Sassuolo 2-1 il 25 agosto 2019, Torino-Cagliari 1-1 il 27 ottobre 2019 e Torino-Spal 1-2 il 21 dicembre 2019.

