Milan-Torino, arbitra Fabbri: La Penna al Var

MILAN-TORINO – Sarà il 36enne Micheal Fabbri di Ravenna il direttore di gara di Milan-Torino, match in programma lunedì sera a San Siro. Per il posticipo della 24^ giornata di Serie A, gli assistenti di saranno Schenone e Baccini, con Sacchi IV uomo. Al Var, invece, ci saranno La Penna e Peretti. Rossoneri privi dello squalificato Conti, il quale sarà sostituito da Calabria, autore ieri sera dell’episodio che ha deciso il match contro la Juventus. Ecco come ha commentato Dj Ringo sui social>>>

