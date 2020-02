Milan-Juventus, Dj Ringo: “Al ritorno voglio la Primavera in campo”

MILAN-JUVENTUS – Al termine della discussa gara di ieri sera tra Milan e Juventus, Dj Ringo ha commentato sui social il match di San Siro terminato 1-1. “Valeri missione compiuta.. Diffidati? Puntuale tutti ammoniti e quindi fuori al ritorno. Giuve in crisi in partita? Puntuale il rigore al 90esimo.. Al ritorno voglio la primavera in campo!”, ha detto in maniera polemica e provocatoria il dj di Virgin Radio. Insomma, la direzione di gara di ieri sera di Paolo Valeri farà ancora molto discutere nei prossimi giorni. Ecco la moviola secondo la Gazzetta pubblicata questa mattina>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android