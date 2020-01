Serie A – Verso Milan-Sampdoria: i precedenti delle squadre con Massa

NEWS MILAN – Come noto sarà Davide Massa, classe 1981, della sezione A.I.A. di Imperia a dirigere, domani pomeriggio, alle ore 15:00, a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Sampdoria.

Massa ha già diretto il Milan, in carriera, in 10 circostanze: 4 vittorie rossonere, 3 pareggi e 3 sconfitte. L’arbitro ligure, però, non arbitra il Diavolo dal 10 marzo 2017, Juventus-Milan 2-1, quando concesse un penalty, decisivo, in pieno recupero, ai padroni di casa per un dubbio fallo di mano di Mattia De Sciglio (all’epoca rossonero) su cross di Stephan Lichtsteiner.

Sono 13, invece, i precedenti di Massa con la Sampdoria: 2 vittorie blucerchiate, ben 7 pareggi e 4 sconfitte. Ultimo incrocio tra il fischietto di Imperia e i blucerchiati, 30 ottobre 2019, Sampdoria-Lecce 1-1 con il pareggio della squadra di Claudio Ranieri arrivato al 92′ grazie a Gastón Ramírez.

Nel frattempo, oggi, al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), ha parlato Stefano Pioli, tecnico rossonero, in conferenza stampa: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

